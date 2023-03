Ungeheizte Schlafzimmer, wohnen im Camper: So dramatisch ist die finanzielle Situation bei Würzburger Studenten

Plus Immer mehr Studierende sind armutsgefährdet. Auch in Würzburg reicht bei vielen das Geld nicht bis zum Ende des Monats. Die Energiepreispauschale kommt zu spät.

Wenn Tobias schlafen geht, dann macht er sich zuerst eine Wärmflasche. "Die packe ich immer ins Bett rein", sagt der BWL-Student. Tobias heißt eigentlich anders, aber er möchte anonym bleiben. Dass er es sich nicht leisten kann, die Heizung aufzudrehen, sollen nicht alle wissen.