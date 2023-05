Ungerechtigkeit und Unterschlagung: Marktheidenfelder Tafel wehrt sich gegen Vorwürfe einer Kundin

Plus Eine Rentnerin fühlt sich gegenüber ausländischen Bedürftigen ungleich behandelt. Die Vereinsvorsitzenden Angelika Reusch-Popp und Klaus Roos weisen das zurück. Die Hintergründe.

Eine Gruppe Menschen wartet am Samstagnachmittag in der Marktheidenfelder Friedenstraße neben der Fachoberschule. Man grüßt sich. Man kennt sich. Viele von ihnen kommen jede Woche, um für einen symbolischen Betrag von 2,50 Euro im Tafelladen einzukaufen. Im Laufe des Nachmittags werden insgesamt 125 Abholerinnen und Abholer kommen, die für etwa 350 Menschen Lebensmittel bekommen.

Kurz vor Öffnung fährt das Abholfahrzeug des Vereins vor. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer laden Backwaren aus, die sie eben bei Bäckereifilialen abgeholt haben. Dort werden sie vor Ladenschluss nicht mehr verkauft. Sobald die Brote im Regal liegen und die Kisten mit Brötchen auf dem Ausgabetisch bereitstehen, dürfen die ersten Kundinnen und Kunden eintreten.