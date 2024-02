Würzburg

13:33 Uhr

Ungewöhnlich: Darum sind gerade so viele Polizisten am Hauptbahnhof in Würzburg unterwegs

Plus Am Donnerstag waren ungewöhnlich viele Polizistinnen und Polizisten am Würzburger Hauptbahnhof zu sehen. Warum das nicht das letzte Mal gewesen sein wird.

Von Gina Thiel

Was hat es damit auf sich? Am Donnerstagmorgen waren ungewöhnlich viele Polizistinnen und Polizisten am Würzburger Hauptbahnhof. Doch nicht etwa ein Großeinsatz oder Vorfall sind Grund für das hohe Polizeiaufgebot, sondern eine Übung der Bereitschaftspolizei, wie der Pressesprecher der Bereitschaftspolizei in Bamberg, Markus Kern, sagt.

Die Verantwortung der Bereitschaftspolizei liegt beim Polizeipräsidium Bamberg, das unter anderem auch für die Bereitschaftspolizei Würzburg zuständig ist. Und für eben diese Beamtinnen und Beamten findet gerade ein "Training in einem Wagon der Deutschen Bahn auf dem Gelände der Bundespolizei hinter der Posthalle statt", erklärt Kern.

