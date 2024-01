Winterhausen

11:10 Uhr

Ungewöhnliche Aktion an den Ortsschildern: Warum hängen Gummistiefel an den Schildern in Würzburg Stadt und Land?

Im Landkreis Würzburg hängen seit einiger Zeit an vielen Ortsschildern Gummistiefel. Was hat es damit auf sich?

Plus Wer hinter der ungewöhnlichen Gummistiefel-Aktion in Würzburg Stadt und Land einen lustigen Spaß vermutet, der liegt falsch. Dieser ernste Gedanke steckt dahinter:

Seit einiger Zeit zieren viele Ortsschilder in Stadt und Landkreis Würzburg Gummistiefel. In den verschiedensten Farben baumeln die Schuhe an den Ortstafeln – manchmal paarweise, manchmal einzeln. So manche Passantinnen und Passanten mögen das als Scherz abtun. Tatsächlich steckt jedoch ein ernster Gedanke dahinter. Und der betrifft unter anderem die Sparpläne der Ampel-Koalition für die Landwirtschaft für 2024.

Denn mit den geplanten Kürzungen sind viele Landwirtinnen und Landwirte unzufrieden. Mitte Dezember zogen sie deshalb zu tausenden aus ganz Deutschland mit ihren Traktoren nach Berlin und forderten die Bundesregierung auf, die vorgesehenen Einsparpläne zurückzunehmen. Um auch über die Weihnachtsfeiertage ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen, entschieden sie sich anschließend für einen ruhigen Protest, erklärt Dominik Hermann, ein Sprecher des Vereins "Landwirtschaft verbindet Bayern", der aus der Initiative "Land schafft Verbindung" (LSV) hervorgegangen ist.

