Ungewöhnlicher Fall am Klinikum Main-Spessart: Egbert Merz hatte einen Riss in der Speiseröhre

Dr. André Ragheb, Chefarzt für Innere Medizin I am Klinikum Main-Spessart in Lohr, hatte mit dem Patienten Egbert Merz den ungewöhnlichen Fall eines Speiseröhren-Risses. Er wurde mit einer speziellen Schwamm-Therapie behandelt.

Plus Wenn aus der Speiseröhre Bakterien durch einen Riss in den Brustraum gelangen, kann das tödlich enden. Die Rettung für einen Patienten aus Lohr war eine Schwamm-Therapie.

Eigentlich wollte Egbert Merz mit seiner Frau zum Valentinstag schön essen gehen. Doch der Ausflug endete für ihn im Krankenhaus. "Ich habe gleich den ersten Bissen nicht runtergebracht", erinnert sich Merz. Ihm sei schon öfter etwas in der Speiseröhre stecken geblieben, deshalb kannte er das Gefühl. Doch diesmal sei es anders gewesen: "Es ging nicht vorwärts und nicht rückwärts", so Merz. Schließlich musste er sich erbrechen und das Stück Fleisch, das festgesteckt war, sei dabei auch herausgekommen. Danach, so dachte er, sei alles wieder gut. Doch kurze Zeit später musste er sich nochmals übergeben und dabei kam auch eine große Menge Blut mit. "Ich hatte Schmerzen wie verrückt", sagt er.

Mit seiner Frau ist der Sackenbacher sofort ins Klinikum Main-Spessart in Lohr gegangen, die Schmerzen wurden immer stärker. Am nächsten Morgen wurde bei Merz eine Magenspiegelung gemacht. Die brachte die überraschende Diagnose: Der 76-Jährige hatte einen Riss der Speiseröhre.

