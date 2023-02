Ungleicher Ausbau bei der Windkraft: Warum in Unterfranken viel mehr Windräder stehen als im Süden Bayerns

Wind weht auch im Alpenvorland, doch die meisten bayerischen Windräder drehen sich in Franken. Vier Gründe, warum die Windanlagen so ungleich verteilt sind.

Energiewende, Ukraine-Krieg und Wahlkampf. Es gibt viele Gründe, warum Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) wieder häufiger von Windrädern spricht. Zwischen 300 und 340 Anlagen seien in Planung, angefragt oder kurz vor der Genehmigung, rechnete Söder im Dezember vor. Es wehe "tatsächlich ein frischer Wind für den Wind".

Doch wenn der Ministerpräsident über Windräder in Bayern spricht, dann geht es vor allem um Windräder in Franken. Denn hier stehen mit Abstand die meisten Anlagen. Klaus Schenk, Bürgermeister von Donnersdorf (Lkr. Schweinfurt), beklagt das Ungleichgewicht: "Ich weiß, dass wir die Energiewende brauchen. Aber muss alles in Franken passieren?" Seit Jahren gibt es ein Nord-Süd-Gefälle. Je südlicher man im Freistaat kommt, desto seltener sieht man Windräder.

Den subjektiven Eindruck bestätigen Zahlen: Nirgendwo sind so viele Windräder in Betrieb wie in Oberfranken mit 290. In Unterfranken drehen sich aktuell 271 Windräder, in Oberbayern sind es 95. Schlusslicht ist Niederbayern mit 21.

Woher kommt das Ungleichgewicht? Vier Gründe im Überblick.

1. In Unterfranken sind die Windverhältnisse besser als im Süden von Bayern

Guter Wind im Norden, schlechter Wind im Süden. So pauschal stimmt das natürlich nicht, aber es gibt geographische Unterschiede, die den Windkraftausbau begünstigen. Denn Windparks entstehen vor allem dort, wo sie wirtschaftlich rentabel sind. Turbulenzen, Windhäufigkeit und - geschwindigkeit sind bei der Standortwahl entscheidend und im Bayerischen Windatlas erfasst.

Im Spessart und in der Rhön sind demnach die Windbedingungen gut, wie ein Blick auf die Karte zeigt. Auf 180 Meter Höhe beträgt die Windgeschwindigkeit im Mittel bis zu sieben Meter pro Sekunde. Die südwestlichen Winde sind in der Region deutlich stärker als beispielsweise nördlich von Nürnberg.

Eine Windbremse sind die Alpen. Eine Fläche von 20 bis 30 Kilometern davor ist für Windräder ungeeignet, weil die Bergwand die Luft zurückstaut. Auch im Bayrischen Wald und in den Voralpen ist der Effekt zu beobachten.

Doch inzwischen ragen die Windräder immer höher in den Himmel, technische Innovation macht auch Standorte in windschwächeren Gebieten attraktiv. Karsten Schuster, Geschäftsführer von Volta Windkraft in Ochsenfurt, plant und baut seit mehr als 20 Jahren Windparks und sagt: "Ein Windrad im Landkreis München kann genau so viel Energie liefern wie im Landkreis Würzburg. Windqualität ist nicht das entscheidende Kriterium, wenn es um den Bau neuer Anlagen geht."

2. In Unterfranken gibt es nicht so viele Sonderregeln wie in Südbayern

Das Regelwerk mit Landes-, Bundes und EU-Recht ist kompliziert. Überall in Bayern gibt es Zonen, in denen gesetzlich keine Windräder stehen dürfen. Nistende Fledermäuse, tieffliegende Militärflugzeuge, überschwemmte Feuchtwiesen - alles Argumente, die Windräder verhindern. Zwar sind auch in Unterfranken Bereiche wie das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön für die Windradplanung ausgeschlossen. Doch im Süden des Freistaats gibt es deutlich mehr und flächenmäßig größere Tabuzonen.

Der vom Aussterben bedrohte Rotmilan etwa fühlt sich auf der Schwäbischen Alb und im westlichen Alpenvorland besonders heimisch, weshalb dieser Raum bei der Standortsuche weiträumig ausgespart wird. Für den Bayerischen Wald, Deutschlands größten Waldnationalpark, gibt es keine Baugenehmigungen. Gleiches gilt für kilometerweite Gebiete im Biosphärenreservat Berchtesgaden.

3. Viele Aussiedlerhöfe im Süden erschweren den Windkraftausbau

Auch mit gelockerter 10H-Regel muss jedes Windrad in mindestens 1000 Metern Entfernung zum nächsten Wohnhaus stehen. Viele und weitläufig zerstreute Bauernhöfe verhindern dadurch den Windradbau. In Ober- und Niederbayern gibt es die meisten landwirtschaftlichen Betriebe mit einer Nutzfläche von weniger als 20 Hektar. In Unterfranken dagegen wenige Aussiedlerhöfe, dafür viele Großbetriebe. Das macht es in der Planung leichter, gesetzliche Abstände einzuhalten.

4. In einigen Regionen fehlt das Konzept, wo Windparks entstehen könnten

Die Debatten über Windräder werden vielerorts geführt, sie sind weder ein unterfränkisches noch ein oberbayrisches Phänomen. In den Regionen Main-Rhön und Würzburg aber sind zumindest annährend so viele Gebiete für Windparks ausgewiesen wie im Wind-an-Land-Gesetz festgelegt. Fünf Planungsregionen in Bayern dagegen haben bisher überhaupt keine Vorrang- oder Vorbehaltsflächen ausgewiesen.

Strom, am besten bezahlbar und nachhaltig, das wollen alle. Aber ein Windrad, so direkt vor der Haustür? Oliver Weidlich kennt die Diskussionen und Emotionen über mögliche Windrad-Standorte, die er als schraffierte Flächen in Karten einzeichnet. Als Leiter des Sachgebietes Landes- und Regionalplanung der Regierung von Unterfranken schlägt Weidlich mit seinem Team Vorrang- und Vorbehaltsgebiete vor, auf denen neue Windräder entstehen könnten. Er macht das nach Kriterienkatalog mit 50 Einzelkriterien wie Flugsicherung, Naturschutz oder Siedlungsabstände: "Wir wollen keine Windrad-Verhinderungspolitik machen, sondern geeignete Flächen finden", sagt Weidlich.

Die Vorrangfläche "WK19" am Fuße des Steigerwalds ist ein Beispiel dafür, wie der Windradausbau zur Hängepartie wird. Zwar ist das Gebiet verbindlich im Regionalplan festgeschrieben, trotzdem dreht sich hier kein einziges Rotorenblatt. Erst verhinderte die 10H-Regelung den Bau, jetzt stemmen sich Bürgermeister und Einwohner dagegen. Sie fürchten, dass die Gemeinden Wonfurt und Theres (Lkr. Haßberge) sowie Donnersdorf und Grettstadt (Lkr. Schweinfurt) von bis zu 250 Meter hohen Anlagen umzingelt werden. Seit mehr als zehn Jahren wird über Windräder gestritten, die weder genehmigt noch gebaut sind.

In Wülfershausen/ Wargolshausen drehen sich zehn Windräder. Ob endlich oder leider, das hängt davon ab, wen man in der Rhön fragt. Während der Bauphase hatten Gegner Nägel in der Zufahrt vergraben und Arbeitsmaschinen sabotiert. Nach mehr als zehn Jahren, einer Prozesslawine und einem Betreiberwechsel sind seit Mitte Januar alle Windräder in Betrieb.

Die beiden Fälle zeigen, wie vielerorts der Windradausbau verschleppt wird. Schnell geht es nur dann, wenn alle Beteiligten sich klar für Windenergie aussprechen. So wie in Üchtelhausen (Lkr. Schweinfurt), wo im Juni 2022 bei einem Bürgerentscheid mehr als 70 Prozent der Teilnehmenden für einen neuen Windpark stimmten.

Windräder in Unterfranken werden auch in Zukunft Niederbayern mit Strom versorgen. Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Zehn Windräder sind aktuell in Unterfranken in konkreter Planung. Zum Vergleich: In Oberbayern ist es ein Windrad, in Schwaben wird in nächster Zeit kein einziges Windrad in Betrieb gehen.