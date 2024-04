Würzburg

17:00 Uhr

"Uns sind die Hände gebunden": Stadt Würzburg äußert sich zu AfD-Kongress im Congress Centrum

Plus Die AfD trifft sich zu einer Tagung im Congress Centrum Würzburg (CCW). Welche Gründe es für eine Vermietung an die in Teilen rechtsextreme Partei gibt.

Von Lara Meißner

An diesem Samstag hat sich die vom Verfassungsschutz in Teilen als rechtsextrem eingestufte AfD im Würzburger Congress Centrum (CCW) eingemietet. Das bestätigte die Stadt Würzburg auf Anfrage der Redaktion. Zuständig für die Vermietung ist der Betrieb Congress-Tourismus-Würzburg, kurz CTW, ein Eigenbetrieb der Stadt. Anmelder sei der AfD-Bezirksverband Unterfranken.

Von 9 bis 17 Uhr soll laut CTW eine Mitgliederversammlung der Partei im CCW stattfinden. Die Bestuhlung sei für 120 Personen geplant. "Über Inhalt und Teilnehmerkreis haben der Eigenbetrieb CTW und die Stadt Würzburg keine weiteren Informationen", schreibt die Stadt in ihrer Antwort an die Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen