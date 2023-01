Fuchsstadt

29.01.2023

Unschuldig in Haft: Justizopfer Donald Stellwag rechnet in einer Netflix-Doku mit Heimatdorf in Unterfranken ab

Plus Acht Jahre saß er unschuldig im Gefängnis. Doch wie weiß ist seine Weste wirklich? In "Big Mäck: Gangster und Gold" erzählt der 65-Jährige seine unglaubliche Geschichte.

Von Jonas Keck

Unglaublich klingt die Lebensgeschichte von Donald Stellwag. Und in der True-Crime-Dokumentation über den unschuldig Verurteilten mit krimineller Vergangenheit fragen sich Zuschauerinnen und Zuschauerinnen am Ende tatsächlich: Was kann ich dem Mann glauben – und was besser nicht?

