"Unser Lied für Liverpool": TRONG aus Bad Kissingen ist beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest dabei

Plus Neun Musik-Acts treten am 3. März in einer TV-Show um das ESC-Ticket für Deutschland an. Mit dabei ist auch ein Bad Kissinger – es wäre nicht die erste Show, die er gewinnt.

Von Julia Back

Er ist dabei! Trong Hieu Nguyen aus Bad Kissingen steht im Finale um das deutsche Ticket für den Eurovision Song Contest. Zwar hatte die Ukraine den Eurovision Song Contest 2022 gewonnen, doch wegen des Kriegs springt Großbritannien 2023 als Gastgeberland ein. Der 67. ESC findet vom 9. bis zum 13. Mai in Liverpool statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

