Bad Kissingen

03.03.2023

"Unser Lied für Liverpool": TRONG aus Bad Kissingen schafft es nicht zum ESC – aber holt den dritten Platz

Plus Die Band "Lord of the Lost" fährt für Deutschland zum Eurovision Song Contest. Warum Trong Hieu Nguyen aus Bad Kissingen trotzdem viel Lob bekommt.

Von Julia Back

Nach Mitternacht stand das Ergebnis fest: Trong Hieu Nguyen aus Bad Kissingen hat es nicht geschafft. Die Hamburger Metal-Band "Lord of the Lost" repräsentiert beim 67. Eurovision Song Contest am 13. Mai in Liverpool Deutschland beim größten Musikwettbewerb der Welt.

