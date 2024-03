Schweinfurt

04:00 Uhr

Unterfränkische Bäuerinnen und Bauern debattieren in Schweinfurt mit Politikern: Wie geht es weiter mit der Landwirtschaft?

Gemeinsam am Tisch, um über Probleme der Landwirtschaft zu reden: (v.li.) Ludwig Geis, Stefan Fella, Norbert Götz, Florian Neuberger, Steffen Beiersdorfer und Florian Gehrig bei einer Gesprächsrunde des Verbands für landwirtschaftliche Fachbildung (Vlf) und des Landwirtschaftsamts Schweinfurt.

Plus In Schweinfurt trafen sich Landwirte und Abgeordnete, um über die Zukunft ihrer Branche zu diskutieren. Wie die Debatte lief und was gefordert wurde.

Von Marcel Dinkel

Dass der Frust von Landwirtinnen und Landwirten groß ist, weiß man in der Politik spätestens seit den Bauernprotesten Anfang Januar. Trotz des Entgegenkommens der Regierung bei der Dieselrückvergütung und der Kfz-Steuerbefreiung fühlen sich viele Bäuerinnen und Bauern von der Politik nicht verstanden und ungerecht behandelt.

Um über die Probleme zu sprechen und Lösungen zu erarbeiten, hatten der Verband für landwirtschaftliche Fachbildung (Vlf) und das Landwirtschaftsamt Schweinfurt jetzt Abgeordnete aller demokratischen Parteien, Vertreterinnen und Vertreter der Landwirtschaft sowie der Main-Post zum Dialog eingeladen.

