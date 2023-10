Unterfränkischer AfD-Politiker Daniel Halemba vor erster Landtagssitzung festgenommen

Plus Der neu gewählte Landtagsabgeordnete wurde seit Freitag von der Würzburger Justiz gesucht. Ihm wird Volksverhetzung vorgeworfen. Das ist der aktuelle Stand.

Der per Haftbefehl gesuchte AfD-Politiker Daniel Halemba ist am Montagmorgen festgenommen worden. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Würzburg auf Nachfrage. Dem 22-Jährigen wird Volksverhetzung vorgeworfen.

Nach Informationen der Redaktion erfolgte die Festnahme südlich von Stuttgart. Ob sich der designierte Landtagsabgeordnete selbst der Justiz gestellt hat oder von Einsatzkräften aufgegriffen wurde, ist noch unklar.