Aserbaidschan-Affäre: Unterfränkischer CSU-Politiker Eduard Lintner jetzt wegen Korruption in Millionenhöhe angeklagt

Plus Seit vielen Jahren steht er unter Verdacht. Jetzt bringen die Ermittlungen zu seiner Lobbyarbeit für Aserbaidschan den früheren Staatssekretär aus Münnerstadt vor Gericht.

Die Generalstaatsanwaltschaft München hat Anklage gegen die ehemaligen Bundestagsabgeordneten Eduard Lintner und Axel Fischer erhoben. Nach jahrelangen Ermittlungen ist sie überzeugt: Beide sollen Millionen für illegale Lobbyarbeit für das aserbaidschanische Regime in Baku angenommen haben. Der CSU-Politiker aus Münnerstadt (Lkr. Bad Kissingen) wird der Bestechung von Mandatsträgern verdächtigt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit.

Ziel der Zahlungen sei die Beeinflussung von Entscheidungen in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) gewesen. Seit 2018 wirft der Verdacht in der sogenannten Aserbaidschan-Affäre einen Schatten auf die Karriere des fast 80-jährigen Lintner. Er soll ein Netzwerk gegründet haben, um den Ruf des autoritär geführten Landes aufzupolieren, das in die EU will. Auf Nachfragen sagt Lintner seit Jahren: "Ich bin nicht bestechlich".

