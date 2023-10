Premich/Schonungen

Unterfranken-CSU ist in Bayern wieder vorn - Schweinfurter Kandidat Rottmann ist der Erststimmenkönig der SPD

Plus Am Tag nach der Landtagswahl in Bayern steht die Analyse der Zahlen an. Da schaut es in Unterfranken für zwei Kandidaten von CSU und SPD gut aus.

CSU-Bezirkschef Steffen Vogel hatte es seinem Parteichef Markus Söder versprochen – und er hat es gehalten: Die CSU Unterfranken hat mit einem Gesamtstimmenanteil von 41,7 Prozent einmal mehr für das beste Ergebnis aller Bezirksverbände der Partei bei der Landtagswahl gesorgt.

Die CSU legte dabei sogar 0,2 Prozent gegenüber dem Ergebnis von 2018 zu – und dies ohne die Stimmenfänger Barbara Stamm und Gerhard Eck. Platz zwei in Unterfranken belegt die AfD mit 15,5 Prozent (plus 5,7 Prozentpunkte) vor den Grünen mit 13,5 Prozent (minus 2,8 Prozentpunkte).

