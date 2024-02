Würzburg/Schweinfurt

17:00 Uhr

Unterfrankens Ärzteschaft zeigt klare Kante gegen rechte Vertreibungspläne: "Gesundheitswesen käme zum Erliegen"

Plus Der Ärztliche Bezirksverband warnt vor dramatischen Folgen, sollten Mediziner und andere Fachkräfte mit Migrationshintergrund Deutschland verlassen müssen.

Von Andreas Jungbauer

Die Ärzteschaft in Unterfranken stellt sich mit deutlichen Worten gegen Pläne von Rechtsextremisten und der AfD, Menschen mit Migrationshintergrund in großem Stil aus dem Land zu vertreiben. "Remigration bedeutet nichts anderes als Rückführung der Medizinerinnen und Mediziner sowie der Assistenzberufe in die jeweiligen Herkunftsländer", heißt es in einer Stellungnahme der Kreisvorsitzenden des Ärztlichen Bezirksverbandes aus Würzburg, Schweinfurt, Main-Spessart, Bad Neustadt, Bad Kissingen und Aschaffenburg.

Ein Sechstel aller ärztlichen und medizinischen Berufe steht auf dem Spiel

Sie warnen: "Unser deutsches Gesundheitswesen käme völlig zum Erliegen – zum Schaden aller, auch zum Schaden unserer Demokratie." Ein Sechstel der ärztlichen Berufe und der medizinischen Pflegeberufe drohe im Falle einer "Remigration", wie eine massenhafte Ausweisung verharmlosend bezeichnet wird, verloren zu gehen.

