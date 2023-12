Würzburg/Ginolfs

04:00 Uhr

Unterfrankens Bauernpräsidenten und Rhöner Schäfer geht Beschluss zum vereinfachten Wolfsabschuss nicht weit genug

Plus Die Umweltminister haben entschieden: Künftig sollen Abschussgenehmigungen für Problemwölfe schneller erlassen werden können. Was Betroffene in Unterfranken jetzt fordern.

Die beiden als problematisch geltenden Wölfe in der Rhön sind nicht abgeschossen worden. Die Genehmigung der Regierung von Unterfranken dazu war offenbar rechtswidrig. Der jüngste Nachweis des Wolfspaars stammt von einem Riss am 16. November in der Rhön. Künftig soll es nach dem aktuellen Beschluss der Umweltminister von Bund und Ländern einfacher sein als bisher, Wölfe zu töten.

Konkret soll in Gebieten mit vielen Rissen bereits nach erstmaligem Überwinden des zumutbaren Herdenschutzes und dem Riss von Weidetieren eine Abschussgenehmigung möglich sein. Und zwar bis zu 21 Tage nach dem Riss und im Umkreis von bis zu 1000 Metern um die betroffene Weide.

