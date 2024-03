Unterwanderung oder Solidarität? Rechtsextreme suchen auch in Unterfranken Nähe zu Bauernprotesten

Plus Wo Landwirte für ihre Interessen kämpfen, sehen Rechtsextreme eine Chance zur Einflussnahme. Im Landkreis Würzburg trat jetzt AfD-Mann Daniel Halemba bei einer Demo auf.

Versuchen Rechtsextreme die Bauernproteste in Bayern für ihre Zwecke zu nutzen? Von einer Unterwanderung, Steuerung oder Beeinflussung der Demos durch rechtsextremistische Organisationen oder Einzelpersonen könne "bisher keine Rede sein". Das schreibt das bayerische Innenministerium auf eine Anfrage des unterfränkischen SPD-Landtagsabgeordneten Volkmar Halbleib. Dennoch sucht die Szene die Nähe zu den Landwirtinnen und Landwirten: Zuletzt trat der AfD-Abgeordnete Daniel Halemba, gegen den unter anderem wegen des Verdachts auf Volksverhetzung ermittelt wird, bei einer Kundgebung im Landkreis Würzburg auf.

"Über die Solidarisierung mit den Landwirten versuchen insbesondere rechtsextremistische Gruppierungen eine Nähe und Verbundenheit mit entsprechenden Gesellschaftsgruppen zu suggerieren", bestätigt das Innenministerium in seinem Schreiben von Anfang März. Neben rechtsextremen Parteien wie dem "Dritten Weg" oder "Der Heimat" (vor der Umbenennung NPD) mobilisierte auch das "Kollektiv Zukunft Schaffen – Heimat Schützen" (KZSHS) für die Teilnahme an Protestveranstaltungen.