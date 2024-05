Unterpleichfeld

vor 56 Min.

Unwetter im Norden Würzburgs: Beherztes Eingreifen von Bürgermeister Alois Fischer verhinderte Schlimmeres

Die Pleichach zwischen Oberpleichfeld (im Hintergrund) und Unterpleichfeld hat sich wieder in ihr Flussbett zurückgezogen. Bürgermeister Alois Fischer zeigt fünf Tage nach der Überschwemmung, wie hoch das Wasser in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai bis knapp unter dem Handlauf stand.

Plus Am 2. Mai zog ein starkes Gewitter mit viel Regen über den nördlichen Landkreis. Tags drauf stieg die Pleichach derart an, dass schnelle Hilfe gefragt war.

Von Irene Konrad

Idyllisch sieht es aus am Radweg zwischen Ober-und Unterpleichfeld. Er führt zwischen Feldern mit weiten Ausblicken direkt an der mit Bäumen und Büschen umsäumten Pleichach entlang. Dass sich dort am 3. Mai eine dramatische Situation anbahnte und nur durch das beherzte Eingreifen von Bürgermeister Alois Fischer und tatkräftigen Landwirten Schlimmeres verhindert wurde, lässt sich wenige Tage danach kaum mehr erahnen. Bürgermeister Fischer ist aber sicher: "Wir haben das Hab und Gut vieler Menschen gerettet."

Die sich anbahnende Katastrophe hat mit der Unwetterschneise zu tun, die am späten Donnertagabend des 2. Mai über Arnstein, Gänheim, Binsbach, Rieden, Hausen, Fährbrück und Dipbach zog. Gemessen wurden 80 bis 120 Liter Starkregen pro Quadratmeter. An den Ortschaften daneben war es deutlich weniger. Die Bergtheimer Feuerwehr beispielsweise hatte bei sich keine Einsätze, aber sie unterstützte die Nachbarwehren in Hausen und Dipbach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen