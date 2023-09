Unfall, Feuer und vollgelaufene Keller: Unwetter im nördlichen Unterfranken sorgte für zahlreiche Einsätze

Plus In der Nacht auf Mittwoch mussten die Feuerwehren im Bereich Schweinfurt mehrmals ausrücken. Bei einem Verkehrsunfall durch Aquaplaning wurde eine Person leicht verletzt.

Wegen eines Unwetters im Bereich Schweinfurt musste sich die Feuerwehr am späten Dienstagabend um vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume und zwei Brände kümmern. Nach Informationen der Integrierten Leitstelle Schweinfurt gingen ab 22.55 Uhr mehrere Anrufe in der Region ein. Bei einem Unfall wurde eine Person leicht verletzt.

Auf der A71 auf der Höhe von Oerlenbach (Lkr. Bad Kissingen) kam ein Auto wegen des Regens ins Schleudern und fuhr in die Leitplanke. Eine Person erlitt dabei eine leichte Verletzung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.