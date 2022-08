Schrecksekunde in der Nacht: Murenabgang neben Hostel in Tiefenbach

Der Hang rutscht nach Starkregen über Straße und Bach. Ein Parkplatz mit Autos wird überflutet. Auch die Straße zur Fellhornbahn muss gesperrt werden.

Schrecksekunde in der Nacht von Freitag auf Samstag in Tiefenbach bei Oberstdorf. Kurz nach Mitternacht kam es in dem kleinen Ortsteil von Oberstdorf zu einem Murenabgang zwischen Weidach und Tiefenbach.

"Kurz nach Mitternacht löste sich eine 10 Meter breite Mure im Bereich der Mühlbachstraße, gegenüber vom Oberstdorfer Hostel", erklärt ein Verantwortlicher der Gemeinde Oberstdorf. Aufgrund von Starkregen löste sich der Hang und rauschte nach unten. Dabei überspülte er einen Straße, einen Bach und überflutete dann noch einen Parkplatz auf dem mehrere Fahrzeuge standen.

"Glück, dass es in der Nacht passiert ist."

"Wir hatten richtig Glück dass es Nachts passierte. Wäre es tagsüber zum Murenabgang gekommen, hätte es sicher Verletzte gegeben", so einer der Verantwortlichen. Kurz nach dem Abgang der 200 Quadratmeter großen Mure, wurde die Feuerwehr Tiefenbach und der Bauhof alarmiert.

Mit einem Bagger wurde die Straße von Schlamm und Geröll befreit, ob die Autos beschädigt wurden, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Die Straße zwischen Weidach und Tiefenbach wurde gesperrt, ein Geologe war auch vor Ort.

Birgsauerstraße gesperrt: Feuerwehr sucht Hang mit Drohne ab

Ebenso gesperrt wurde am Freitagabend gegen 22 Uhr die Birgsauerstraße zwischen Oberstdorf und Birgsau. Aufgrund von Bauarbeiten an der Lawinengalerie, wurde die Straße vorsorglich gesperrt. Da dort die Gefahr von Murenabgängen sehr hoch ist, wurde am Samstagvormittag mit einer Drohne der Feuerwehr Sonthofen der Hang oberhalb der Baustelle abgeflogen. Gesucht wurden Verklausungen oder Geröll, das sich angesammelt hat und zur Gefahr werden kann.

