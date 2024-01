Würzburg/Schweinfurt

14:25 Uhr

Schnee und Glatteis: Unterricht an Schulen fällt in Main-Spessart, Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld, Haßberge und Schweinfurt aus

Wenn am Mittwoch in Schulen der Region wegen des Extremwetters der Präsenzunterricht ausfällt, dann müssen Schüler zuhause via Internet lernen.

Plus Wegen des extremen Winterwetters am Mittwoch kann es sein, dass in Unterfranken Schüler nicht zur Schule müssen. Was dann zu beachten ist.

Von Jürgen Haug-Peichl

Am Mittwoch wird in Mainfranken mit heftigem Schneefall und Glatteis gerechnet. Mit der Folge, dass viele Schülerinnen und Schüler am Morgen wohl nicht rechtzeitig zur Schule kommen können.

Was bereits seit Dienstagnachmittag feststeht: In den Landkreisen Rhön-Grabfeld, Bad Kissingen und Main-Spessart sowie in Schweinfurt (Stadt und Land) fällt am Mittwoch der Schulunterricht aus. Laut Informationen des bayerischen Kultusministeriums fällt auch im Landkreis Haßberge am Mittwoch der Präsenzunterricht aus.

