Unwetter mit Glatteis und Schnee: Was ab Mittwoch in Mainfranken zu beachten ist und wo Unterricht ausfällt

Plus Am Mittwoch drohen viel Schnee und stundenlanges Glatteis. Wird es gefährlich? Fallen Schulen aus? Wann muss gestreut werden? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Ab Mittwochmorgen ist in Mainfranken mit einem gefährlichen Mix aus Schnee und Glatteis zu rechnen. So könnte es vor allem Probleme im Berufsverkehr geben. Viele Schulen bleiben geschlossen und stellen auf Online-Unterricht um. Die Meteorologen haben eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Dienstagmittag wegen "extremem Glatteis" eine amtliche Unwetterwarnung für den Untermain und den Spessart herausgegeben. Der Rest von Mainfranken habe ab Mittwochmorgen ebenfalls mit eisglatten Straßen und viel Schnee zu rechnen, sagte DWD-Experte Dirk Mewes auf Anfrage. "Richtig ernst wird es ab 6 Uhr."