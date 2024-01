Kitzingen

30.01.2024

Unzufriedenheit, Proteste und starke AfD: Das sagen sechs Menschen in Kitzingen zum Zustand unserer Demokratie

Plus Ob die Demokratie gefährdet oder lebendiger denn je ist, darüber lässt sich streiten. Die Redaktion hat in der Kitzinger Fußgängerzone nach Meinungen gefragt.

Von Marius Flegler

Wer streikt dieser Tage eigentlich nicht? – das könnte man sich fragen, wenn man auf die Proteste der vergangenen Wochen und Monate blickt. Und auch sonst scheinen viele Menschen unzufrieden zu sein. Mit der Politik, mit gesellschaftlichen Debatten und den Kriegen und Krisen unserer Zeit. Parteien vom extremen Rand erhalten stetigen Zulauf. Ist unsere Demokratie gefährdet? Die Redaktion hat in Kitzingen nach der Meinung der Menschen gefragt.

Enrico Alonso (16) aus Kitzingen: Fühle mich direkt betroffen

"Ich glaube schon, dass unsere Demokratie in Gefahr ist. Einfach aufgrund dessen, dass die AfD immer mehr Macht bekommt. Ich war hier in Kitzingen auf der Rassismus-Demo und würde natürlich auch wieder demonstrieren gehen. Ich selbst komme aus der Slowakei und habe keine Lust, aus Deutschland gehen zu müssen – da fühle ich mich direkt betroffen. In der Slowakei gibt es übrigens auch rechte Parteien. Da habe ich auch schon demonstriert. Dass die AfD immer stärker wird, liegt auch daran, dass die Leute immer unzufriedener mit der Politik von Olaf Scholz sind."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen