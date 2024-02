Urteil im Missbrauchsprozess: Warum die Mutter einer siebenjährigen Tochter eine Bewährungsstrafe erhielt

Plus Die Jugendkammer des Landgerichts Würzburg begründete ungewöhnlich detailliert ihr Urteil. Warum die Persönlichkeit der Täter die entscheidende Rolle spielte.

Der Prozess war kurz, aber das Urteil "im Namen des Volkes" am Donnerstag erklärungsbedürftig: Nichts lag dem Vorsitzenden Michael Schaller ferner, als den sexuellen Übergriff einer Mutter auf ihre siebenjährige Tochter zu verharmlosen – und damit in der Bevölkerung die Frage zu provozieren: "Wird da gemauschelt?"

Die halbstündige Urteilsbegründung am Donnerstag machte deutlich: Der fünfköpfigen Jugendkammer des Landgerichts Würzburg lag viel daran, den Fall auch öffentlich richtig einzuordnen. Denn auf Vorschlag der Verteidiger gab es am Tag zuvor nach Beginn der Beweisaufnahme schnell Rechtsgespräche sowie eine Vereinbarung: Volle Geständnisse gegen Zusicherung einer milden Strafe.