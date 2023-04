Schweinfurt

07:19 Uhr

Urteil im Prozess gegen Orthopäden aus Schweinfurt gefallen: Zwei Jahre Haft auf Bewährung für 59-jährigen Arzt

Am fünften Verhandlungstag des Landgerichts Schweinfurt fiel in der Stadthalle das Urteil gegen den angeklagten Orthopäden. Im Bild der 59-Jährige mit Tuch und Kappe an diesem Montag neben seinen Anwälten.

Plus Schuldig in zwei Fällen des sexuellen Missbrauchs, in neun Fällen wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs: So urteilte das Landgericht Schweinfurt.

Von Lisa Marie Waschbusch, Michael Endres

Es ist fast ironisch. Wie der Mann in jeder Verhandlungspause versucht, sich vor den Blicken zu verstecken. Seine Identität, seine Privatsphäre zu schützen. Damit bloß niemand weiß, wer dieser Orthopäde aus Schweinfurt ist, der hier auf der Anklagebank sitzt. Dann sitzt er da, mit Kappe, Schal, Kapuze und Sonnenbrille, als wären irgendwo versteckte Kameras. Gerade er, der Mitarbeiterinnen und Patientinnen in den verletzlichsten Momenten heimlich gefilmt haben soll.

Am Ende dieses Prozesses am Landgericht Schweinfurt kann sich der 59-Jährige nicht mehr verstecken. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher sind zur Urteilsverkündung am Montagnachmittag in der Stadthalle Schweinfurt erschienen.

