Urteil im Prozess um Einsturz der Talbrücke Schraudenbach: Ein Freispruch und zwei Bewährungsstrafen

Plus Knapp sieben Jahre nach dem Einsturz der Schraudenbach-Brücke ist der Prozess gegen drei Ingenieure beendet. Welche Strafe das Gericht für angemessen hielt.

Wer ist schuld am Einsturz eines Teils der Talbrücke Schraudenbach auf der A7 nahe dem Autobahndreieck Werneck (Lkr. Schweinfurt) im Juni 2016? Nach Auffassung der 1. Großen Strafkammer am Landgericht Schweinfurt trifft zwei der angeklagten Ingenieure – ein 49-jähriger Sachbearbeiter und ein 59-jähriger Prüfingenieur – eine Mitschuld.

Das Gericht verurteilte die beiden Männer am Mittwochnachmittag zu einer Haftstrafe von neun Monaten beziehungsweise zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung. Beide seien schuldig der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung in 14 Fällen, sagte die Vorsitzende Richterin Claudia Guba. Den dritten Angeklagten – ein 65-jähriger Prüfingenieur – sprach die Kammer frei.