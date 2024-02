Urteil im Prozess um getötete Frau in Marktheidenfeld: Messerstiche bringen Ehemann für zehn Jahre ins Gefängnis

Plus Das Landgericht Würzburg erkannte auf Totschlag statt Mord. Der Vorsitzende kritisierte die Täter-Opfer-Umkehr der Familie, die der getöteten Frau die Schuld zuschob.

Mit gesenktem Kopf nimmt der Angeklagte sein Urteil entgegen. Er atmet heftig, wischt sich Tränen aus den Augen. Die klaren Worte des Vorsitzenden Thomas Schuster machen ihm zu schaffen, die auch sein zweistündiges Geständnis einordnen: "Wir haben die Einlassungen des Angeklagten überwiegend nicht geglaubt."

Weil der 36-Jährige seine Frau in Marktheidenfeld im Streit erstochen hat, schickt ihn das Landgericht Würzburg am Dienstag wegen Totschlags für zehn Jahre ins Gefängnis.