Urteil im Prozess um Schlägerei auf Mallorca: Die beiden Würzburger Studenten sind freigesprochen

Das Berufungsverfahren um eine Schlägerei auf Mallorca endete am dritten Verhandlungstag schon: Das Landgericht Würzburg - hier bei Prozessbeginn am Dienstag - hat zwei Würzburger Studenten freigesprochen.

Plus Klare Worte der Vorsitzenden Richterin: "Wir glauben, dass die Angeklagten nicht die Täter sind." Wie es bereits am Donnerstag am Landgericht Würzburg zu Freisprüchen kam.

Von Manfred Schweidler

Wende im Prozess um eine Schlägerei auf Mallorca: Die zwei angeklagten Würzburger Studenten sind nicht die Täter, die im Jahr 2019 am Ballermann einen jungen Polizisten aus Deutschland und seinen Freund verprügelt haben. Das Landgericht Würzburg um die Vorsitzende Richterin Susanne Krischker sprach die beiden am Donnerstagmittag nach nur drei von neun Verhandlungstagen frei.

Vorsitzende Richterin: "Glauben, dass es zu einer Verwechslung kam"

Den Ausschlag gab, dass die engagierten Verteidiger neue entlastende Beweise präsentiert und sich die Geschädigten, der Polizist und sein Kumpel, durch ihren Belastungseifer vor Gericht unglaubwürdig gemacht hatten. Die Richterin betonte ausdrücklich: "Wir glauben, dass es zu einer Verwechslung kam und die Angeklagten nicht die Täter sind."

