Würzburg

vor 25 Min.

Urteil im Prozess um versuchten Mord mit einem Hammer: Gericht urteilt härter als von Staatsanwalt gefordert

Wegen versuchten Mordes hat das Landgericht Würzburg den Mann verurteilt, der in Würzburg eine junge Frau mit einem Hammer attackiert und schwer verletzt hat.

Plus Der 28-Jährige muss für elf Jahre ins Gefängnis und in die Psychiatrie. Warum die Richter dem angeklagten Handwerker in entscheidenden Punkten nicht glaubten.

Von Manfred Schweidler

Der 28-jährige Handwerker, der in mörderischer Absicht zwölfmal mit einem Hammer auf eine Studentin einschlug, muss für elf Jahre ins Gefängnis. Außerdem hat das Landgericht Würzburg die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Der Angeklagte hatte nach der Aufforderung seiner Mutter und seines Bruders im Zeugenstand ein ursprünglich nur lückenhaftes Geständnis der Tat umfangreich ergänzt. Er gab vor Gericht zu, dass er auf die Studentin eingedroschen hatte, um die Wehrlose dann zu vergewaltigen - so wie er es in den brutalen Sex- und Gewalt-Videos gesehen hatte, die er konsumierte.

