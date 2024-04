Urteil in Würzburg: Muss man für die Beerdigung eines Elternteils zahlen, zu dem man kein gutes Verhältnis hatte?

Plus Eine Frau soll die Beerdigung ihres Vaters bezahlen. Weil ihr Verhältnis zerrüttet ist, klagt sie dagegen. Wie das Verwaltungsgericht Würzburg entschieden hat.

Weder Kontakt noch Unterhalt, dafür aber "grenzenlose Verachtung" – so beschreibt eine Frau aus dem Landkreis Miltenberg dem Verwaltungsgericht Würzburg ihr Verhältnis zu ihrem verstorbenen Vater aus Aschaffenburg. Obwohl das Verhältnis zerrüttet ist, soll sie für seine Bestattungskosten aufkommen. Sie weigert sich, klagt sogar dagegen. Wie hat das Gericht entschieden? Und was sagt die Gesetzeslage?

Jedes Bundesland regelt in einem eigenen Gesetz, wer zur Beerdigung von Verstorbenen verpflichtet ist. Laut dem Bayerischen Bestattungsgesetz (BestG) können dazu unter anderem "die Ehegattin oder der Ehegatte, die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner, die Verwandten und Verschwägerten auf- und absteigender Linie, die Adoptiveltern und Adoptivkinder, die Geschwister des Verstorbenen und deren Kinder" verpflichtet werden.