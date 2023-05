Schweinfurt

17:30 Uhr

Urteil nicht rechtskräftig: Verteidiger legen Revision im Prozess um Einsturz der Talbrücke Schraudenbach ein

Die Luftaufnahme zeigt die Unfallstelle am Ersatzneubau der Talbrücke Schraudenbach der Autobahn 7 bei Werneck im Jahr 2016. Gegen das Urteil des Landgerichts Schweinfurt gegen zwei Ingenieure wurde nun Revision eingelegt.

Plus Der Bundesgerichtshof soll sich mit dem Unglück im Juni 2016 beschäftigen. Warum die Glaubwürdigkeit des Gutachters entscheidend für das Urteil ist.

Von Oliver Schikora

Der Prozess um den Einsturz eines Teils der neu gebauten Talbrücke Schraudenbach auf der A 7 nahe Werneck (Lkr. Schweinfurt) im Juni 2016 geht womöglich in eine weitere Runde. Am 3. Mai sprach die 1. Große Strafkammer des Schweinfurter Landgerichts zwei angeklagte Ingenieure wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung schuldig und verurteilte sie zu Haftstrafen auf Bewährung. Deren Verteidigungen legten nun fristgerecht Rechtsmittel ein, wie das Landgericht mitteilte. Die Staatsanwaltschaft verzichtete auf Rechtsmittel.

Nun soll der Fall am Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden werden, was allerdings mehrere Monate dauern wird. Das Gericht hatte einen 59 Jahre alten Prüfingenieur zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung und einer Geldauflage von insgesamt 10.000 Euro verurteilt. Ein 49 Jahre alter Ingenieur, der dem Prüfingenieur zugearbeitet haben soll, wurde zu neun Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldauflage von 5000 Euro verurteilt.

