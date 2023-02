Urteil rechtskräftig: Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel muss Strafe wegen Beleidigung eines Parteikollegen bezahlen

Plus Der CSU-Politiker hat einen Parteikollegen in einem WhatsApp-Chat als "rechte Laus" bezeichnet. Nun ist das zivilrechtliche Berufungsverfahren abgeschlossen.

Das juristische Nachspiel der "Rechte Laus"-Nachricht von Unterfrankens Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel ( CSU) ist beendet. Das Oberlandesgericht Bamberg hat die Berufung des klagenden Parteikollegen gegen das zivilrechtliche Urteil des Landgerichts Aschaffenburg zurückgewiesen.