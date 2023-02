Urteil rechtskräftig: So viel Schmerzensgeld muss Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel wegen Beleidigung bezahlen

Der CSU-Politiker hat einen Parteikollegen in einem WhatsApp-Chat als "rechte Laus" bezeichnet. Nun ist das zivilrechtliche Berufungsverfahren abgeschlossen.

Das juristische Nachspiel der "Rechte Laus"-Nachricht von Unterfrankens Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel ( CSU) ist beendet. Das Oberlandesgericht Bamberg hat die Berufung des klagenden Parteikollegen gegen das zivilrechtliche Urteil des Landgerichts Aschaffenburg zurückgewiesen.

Nach der Wahl eines Digitalbeauftragten im CSU-Kreisverband Miltenberg im September 2021 bezeichnete Dotzel in einer CSU-internen WhatsApp-Gruppe den neu gewählten Parteikollegen als "rechte Laus". Rund 20 Mitglieder waren zu diesem Zeitpunkt in der Gruppe. Dotzel lag mit dem CSU-Kollegen schon seit 2019 im Clinch.

Mitte Juli des vergangenen Jahres sprach das Landgericht Aschaffenburg dem Parteikollegen im zivilrechtlichen Verfahren ein Schmerzensgeld in Höhe von 750 Euro zu. Außerdem müsse der 73-jährige Bezirkstagspräsident noch außergerichtliche Anwaltskosten von etwa 160 Euro zahlen – insgesamt aber weit weniger als die ursprünglich von dem Parteikollegen geforderte Summe in Höhe von über 12.750 Euro. Der Kläger legte daraufhin Berufung ein.

Oberlandesgericht: Vorgehen des Amtsgerichts war "beanstandungsfrei"

Die Berufung wurde Ende Januar vom Oberlandesgerichts Bamberg zurückgewiesen, wie Pressesprecher Stefan Tratz nun auf Anfrage mitteilte. Das Landgericht Aschaffenburg habe sich "umfassend, vollständig und beanstandungsfrei mit dem Prozessstoff auseinandergesetzt", erklärt der Senat ihm zufolge. Dotzels Parteikollege wird sich also mit den 750 Euro zufriedengeben müssen. Zu dem Ergebnis kam das Gericht auf dem Schriftweg. Eine mündliche Verhandlung fand nicht statt.

Aus strafrechtlicher Sicht ist der Fall ebenfalls abgeschlossen. Unterfrankens Bezirkstagspräsident ist Ende August des vergangenen Jahres vom Vorwurf der Beleidigung freigesprochen worden. Nach Ansicht des Amtsgerichts in Obernburg (Lkr. Miltenberg) war es nicht nachweisbar, dass Dotzel die Nachricht vorsätzlich in den Gruppen-Chat gestellt hatte. Es sei auch möglich, dass das ein Irrtum gewesen sei, und der Angeklagte die Nachricht eigentlich an eine andere Person habe senden wollen, hieß es zur Begründung.