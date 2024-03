Ochsenfurt

09:56 Uhr

Vandalismus: Warum auf der Strecke Würzburg-Treuchtlingen Züge ausfallen

Fußballfans aus Augsburg beschädigten am Samstagabend einen Zug. Daher kommt es auf der Strecke zwischen Würzburg und Treuchtlingen zu Zugausfällen.

Plus Fußballfans haben am Samstagabend einen Zug auf der Fahrt von Würzburg nach Treuchtlingen verwüstet. Die Waggons sind nicht mehr einsatzbereit. Wie lange werden Züge ausfallen?

Von Claudia Kneifel

So genannte Fußballfans der FC Augsburg Ultras haben am Samstagabend einen Zug der Linie RE 80 auf der Fahrt von Würzburg nach Treuchtlingen verwüstet, wie von der Go-Ahead Bayern GmbH mitgeteilt wurde. Die Waggons sind nun nicht mehr für den Fahrgastbetrieb geeignet. Als Folge davon kommt es seit Montag zu Zugausfällen auf dieser Strecke.

Zugausfälle auch in den nächsten Tagen

Die beschädigte Zuggarnitur befindet sich derzeit in einer für Reparatur- und Reinigungsarbeiten in einer Werkstatt. Laut Go-Ahead wird dieser Prozess voraussichtlich bis Ende der Woche dauern. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte, dass noch unklar sei, ob eine Ersatzgarnitur für den betroffenen Zug eingesetzt werden könne. Daher könne es in den nächsten Tagen zu weiteren Zugausfällen auf der Strecke zwischen Würzburg und Treuchtlingen (RE 80) kommen.

