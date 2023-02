Vater gegen Sohn: Wenn der Familienzwist mit dem Pickel ausgetragen wird

Plus Vor längerer Zeit wurde der Vater komisch. Seither ist die Verzweiflung in der Familie groß – und das Zusammenleben der blanke Horror.

Das Problem fing vor 20 Jahren an. Damals wurde das Familienoberhaupt zum ersten Mal verhaltensauffällig. Zunächst ging er verbal seine Mutter an, nach deren Tod dann weitere Familienmitglieder. „Wir sind seine Feinde“, beschreibt der Sohn die Situation, die sich seit zwei Jahrzehnten quälend und ohne Aussicht auf Besserung hinzieht.