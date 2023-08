Pflochsbach

10:10 Uhr

Vater und Sohn wurden von brennender Motoryacht auf Main bei Pflochsbach gerettet

Plus Großeinsatz von Feuerwehren und THW. Die Schifffahrt auf dem Main war während der sich über Stunden hinziehenden Löscharbeiten komplett gesperrt.

Bei Pflochsbach geriet am Samstag gegen 16 Uhr eine Motoryacht, die mainaufwärts unterwegs war, in Brand, teilt die Polizei mit. Der Besitzer des Stahlbootes versuchte noch den Brand mittels zweier Pulverlöscher zu löschen, was jedoch nicht gelang. Der Besitzer des Bootes, das laut Feuerwehr etwa 20 Meter vom Ufer ankerte, sowie sein neunjähriger Sohn wurden von einem zufällig vorbeikommenden Boot von ihrem brennenden Gefährt gerettet.

Bei Eintreffen der Feuerwehren sowie des THW brannte die zehn Meter lange Motoryacht bereits lichterloh. Die Löscharbeiten dauerten bis 20 Uhr an. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde das bis auf den Rumpf abgebrannte Boot leer gepumpt und durch einen Autokran aus dem Main gehoben und auf einen Tieflader gesetzt.

