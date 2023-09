Würzburg

16:00 Uhr

"Veggie Bros"-Filiale in der Sanderstraße schließt: So geht es beim Würzburger Streetfood-Laden weiter

Die Filiale von "Veggie Bros" in der Sanderstraße (Archivbild) schließt am Mittwoch, 27. September, nach fast sechs Jahren seine Türen.

Plus Sechs Jahre lang war der "Veggie Bros"-Laden in der Sanderstraße eine Anlaufstelle für viele hungrige Würzburger und Würzburgerinnen. Am Mittwoch schließt er seine Türen.

Von Felix Eck

Nach fast sechs Jahren schließt am Mittwoch, 27. September, die Filiale der "Veggie Bros" in der Sanderstraße. Grund für die Schließung seien "die hohen Kosten für Energie und Personal", teilt Geschäftsführer Steffen Jakel gegenüber der Redaktion mit. "Wir zahlen in der Sanderstraße fast genauso viel für den Strom wie für die Miete."

Auch die familiäre Situation hat sich bei Jakel in den letzten sechs Jahren geändert. "Als zweifacher Vater habe ich einfach weniger Zeit und ich möchte auch mehr auf meine Work-Life-Balance achten", erklärt er. Der Laden an der Juliuspromenade bleibt jedoch weiterhin bestehen.

