Veitshöchheim, Schaggalagga! So lief der Auftritt von Oti Schmelzer bei Fastnacht in Franken

Plus Der Kabarettist aus Oberschwappach trat in Veitshöchheim in diesem Jahr als Struwwelpeter auf. Welche Gags er auf Lager hatte und wer aus dem Haßbergkreis noch da war.

Von Christian Licha

Viele bekannte Fastnachtstars rockten auch in diesem Jahr wieder die Veitshöchheimer Bühne. Natürlich durfte auch Oti Schmelzer aus dem Knetzgauer Ortsteil Oberschwappach nicht fehlen, der für seine ausgefallenen Verkleidungen und nicht zuletzt wegen seines urfränkischen Mundwerks schon Kultstatus hat. Bereits im Jahr 1999 hatte Oti Schmelzer seinen ersten Fernsehauftritt bei "Fastnacht in Franken" und seit 2011 begeistert der 62-Jährige ununterbrochen jedes Jahr bei der Live-Sendung im Bayerischen Fernsehen ein Millionenpublikum. Die Redaktion besuchte die diesjährige Generalprobe.

