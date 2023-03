Würzburg

16:25 Uhr

Veranstalter will diesmal alles besser machen: Sven Väth, der "Papa des Techno", kommt vor die Residenz nach Würzburg

Bereits im vergangenen Jahr waren rund 10.000 Techno-Fans vor die Würzburger Residenz gekommen, um dem bekannten DJ Paul Kalkbrenner entgegenzujubeln. In diesem Jahr wird Sven Väth auflegen.

Plus Sven Väth soll im Sommer auf dem Residenzplatz tausenden Leuten mit schnellen Beats und elektrischen Klängen einheizen. Wann kommt die Techno-Ikone nach Würzburg?

Von Gina Thiel, Manuel Scholze Artikel anhören Shape

Freunde der elektronischen Musik aufgepasst: Techno-Legende und Frankfurter Urgestein Sven Väth kommt im Sommer nach Würzburg. Am 1. September wird der sogenannte "Papa des deutschen Techno" vor der Würzburger Residenz und rundum für elektronische Beschallung sorgen. Damit reiht sich Väth in einer Reihe von verschiedenen Größen aus der Musikbranche ein. Wo im vergangenen Jahr noch Rock-Ikone Sting und Elektro-DJ Paul Kalkbrenner standen, sollen in diesem Jahr Deutschrapper Apache, Volksmusiker Andreas Gabalier und eben auch Sven Väth auftreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen