Verdacht auf Norovirus: Leopoldina-Krankenhaus verhängt Besuchsverbot

Plus Im Leopoldina-Krankenhaus klagen weit über 100 Patienten über Symptome im Magen-Darm-Bereich. Was bisher bekannt ist.

Im Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt häufen sich seit Montag die Patientenzahlen mit Symptomen im Magen-Darm-Bereich. Mehr als 130 Patienten über alle Stationen des Krankenhauses hinweg hatten am Montagmittag entsprechende Symptome. Das teilte das Krankenhaus mit.