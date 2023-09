Verdacht der Volksverhetzung: Hintergründe zur Burschenschaft Teutonia Prag und Stand der Ermittlungen nach Razzia

Plus Mitgliedern einer Würzburger Burschenschaft wird Volksverhetzung vorgeworfen. Was über die als rechtsextrem geltende Organisation und ein AfD-Mitglied bekannt ist.

Nach einer Razzia bei der Würzburger Burschenschaft Teutonia Prag vor gut einer Woche gibt es offene Fragen. Ermittler hatten in der Niederlassung im Stadtteil Frauenland Beweismittel beschlagnahmt. Was ist der aktuelle Stand der Ermittlungen? Und welche Rolle spielt Daniel Halemba, Burschenschaftsmitglied und Landtagskandidat der AfD, bei den Ermittlungen? Antworten auf zentrale Fragen im Überblick.

Hintergrund der Durchsuchung sind laut Polizei Hinweise auf das Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und Volksverhetzung. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Würzburg handelt es sich um "anlassbezogene" Ermittlungen, die "zeitnah" begonnen hätten, nachdem die Ermittler entsprechende Hinweise erhalten hätten. Konkretere Informationen geben die Ermittler aktuell nicht heraus. Im Jahr 2020 hatten sich Nachbarn über angebliche "Sieg Heil"-Rufe aus dem Haus der Burschenschaft beschwert.