Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt: Leitender Mitarbeiter nach Vorwürfen sexueller Übergriffe gekündigt

Plus Im November informierte die Rhön-Klinikum AG über den Vorwurf sexueller Übergriffe durch eine Führungskraft des Campus. Nun gab es eine arbeitsrechtliche Einigung.

Seit Herbst 2023 wird wegen des Vorwurfs sexueller Übergriffe gegen einen leitenden Mitarbeiter des Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt ermittelt. Darüber hatte die Rhön-Klinikum AG Mitte November 2023 in einer Pressemitteilung informiert. "Im Rahmen einer Teambildungsmaßnahme soll ein Vorgesetzter sexuelle Handlungen an zwei volljährigen Auszubildenden vorgenommen haben", konkretisierte Polizeisprecher Enrico Ball damals den Tatverdacht. Den betroffenen Mitarbeiter stellte die Rhön-Klinikum AG frei und kündigte ihm fristlos.

Rund fünf Monate nach Bekanntwerden der Vorwürfe dauern die Ermittlungen an, ist auf Nachfrage dieser Redaktion von Reinhold Emmert (Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Schweinfurt) zu erfahren. Neue Erkenntnisse gebe es nicht. Hinweise auf eine oder mehrere weitere Verdächtige zusätzlich zu der einen im Verdacht stehenden Person haben sich laut Emmert ebenfalls nicht ergeben.