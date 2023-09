Würzburg

17:00 Uhr

Vereint Denkmalschutz und Solarkraft: Würzburger Kloster bekommt als erstes in Deutschland 20.000 Solardachziegel

Plus Bayerisches Vorzeige-Projekt in Würzburg: Das Dach der Würzburger Erlöserschwestern wird mit nachhaltiger Technologie eingedeckt.

Von Patrick Wötzel

Als "Denkmalschutz mit Vorbildfunktion" bezeichnet Markus Blume, Staatsminister für Wissenschaft und Kunst das, was sich auf dem Areal der Würzburger Erlöserschwestern tut: Das Dach des Kongregationshauses mitten im denkmalgeschützten Altstadt-Ensemble wird mit knapp 20.000 roten Solardachziegeln neu eingedeckt, die optisch von herkömmlichen Ziegeln so gut wie nicht zu unterscheiden sind. Dadurch entsteht nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege in Würzburg die erste Photovoltaikanlage auf einem Großdenkmal in Bayern.

Seit 2019 wird die Sanierung der Klosters geplant und umgesetzt, die klimaneutrale Stromerzeugung auf dem gut 1500 Quadratmeter großen Dach des vierflügeligen barocken Kongregationshauses bildet den Abschluss des ersten Bauabschnitts. "Wir haben entschieden, dass alle Einrichtungen unserer Kongregation weltweit bis 2037 klimaneutral werden sollen", erläutert Sr. Monika Edinger, Generaloberin der Kongregation der Schwestern des Erlösers. Die Photovoltaik-Anlage sei "ein wichtiger Schritt, um dieses Ziel zu erreichen".

