Verfassungsbeschwerde durch Vater und Sohn: Wie lange bleiben noch Masken- und Testpflicht für Seniorenheime?

Plus Auch in Heimen hat Corona den Schrecken verloren. Der Unmut über Schutzvorschriften wächst. Das Bundesverfassungsgericht bekam nun Post aus dem Landkreis Würzburg.

Wer Angehörige im Pflegeheim besuchen will, muss weiter eine FFP2-Maske tragen und sich vorher auf das Coronavirus testen lassen. Während die Maskenpflicht nun auch im Fernverkehr bald fällt, hält das Bundesgesundheitsministerium für Kliniken, Praxen und Seniorenheime daran fest. Zunächst bis 7. April, so lange läuft das aktuelle Infektionsschutzgesetz.