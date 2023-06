Würzburg

12:00 Uhr

Verfolgungsjagd in Würzburg: Motorradfahrer rast mit über 230 km/h in Richtung Greinbergknoten

Plus Ein Mann aus Kitzingen flüchtete auf dem Motorrad mit 230 km/h vor der Polizei in Richtung Greinbergknoten. Wie die Verfolgungsjagd ausgegangen ist.

Von Peter Schlembach

Eine Verfolgungsjagd mit Spitzengeschwindigkeiten von über 230 km/h lieferte sich am vergangenen Mittwoch ein Motorradfahrer aus dem Landkreis Kitzingen mit der Polizei. Laut einer Pressemitteilung der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried überholte der 27-Jährige eine zivile Polizeistreife auf der Höhe des Mainfrankenparks in Dettelbach mit überhöhter Geschwindigkeit. Als der Motorradfahrer angehalten werden sollte, flüchtete er vor der Polizei auf der B8 in Richtung Würzburg, so der Bericht weiter.

Laut Polizei habe der Motorradfahrer auf der "halsbrecherischen Fahrt" auf über 230 km/h beschleunigt und dabei auch mehrere Fahrzeuge rechts überholt. Die Verfolgungsjagd endete am Greinberknoten, wo sich der Verkehr staute und der Motorradfahrer seine Fahrt nicht mehr fortführen konnte. Dort sei er von der Polizei gestellt worden. Den 27-Jährigen erwarte nun ein Ermittlungsverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und weiteren Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung.



