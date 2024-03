Schweinfurt

11:00 Uhr

Vergewaltigungsprozess gegen "Go&Change"-Guru geht am Montag weiter: Jetzt soll das mutmaßliche Opfer sprechen

Seit Mitte Februar muss sich der Kopf der Gemeinschaft "Go&Change", die in Lülsfeld ein ehemaliges Kloster bewohnt, in Schweinfurt vor Gericht verantworten.

Plus Tag fünf im Prozess gegen den Kopf der Gemeinschaft steht ganz im Zeichen der Frau, die er misshandelt haben soll. Warum der Fall am Landgericht zum Mammutprozess wird.

Von Benjamin Stahl

An diesem Montag, 25. März, wird im Prozess gegen den Kopf der Gemeinschaft "Go&Change"am Landgericht Schweinfurt die Frau aussagen, die von Kai K. geschlagen, vergewaltigt und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt worden sein soll. Der 42-Jährige habe ihr angebliche Dämonen austreiben wollen, heißt es in der Anklage.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit Videos gezeigt

Gleich zu Beginn des Verfahrens Mitte Februar hatten die Verteidiger von Kai K. versucht, die Glaubwürdigkeit der 30-Jährigen in Zweifel zu ziehen. Mehrere Zeuginnen und Zeugen sollten geladen werden, um zu belegen, wie "manipulativ" die Frau sei und dass sie Vergewaltigungsfantasien gehabt habe. Zudem solle ein forensisch-psychiatrisches Glaubwürdigkeitsgutachten zu der 30-Jährigen erstellt werden, hatte die Verteidigung gefordert.

