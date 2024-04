Wertheim

17:00 Uhr

Verhandlungen über städtische Trägerschaft gescheitert: Wertheimer Rotkreuzklinik soll eine Fachklinik werden

Plus Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Stadt als möglicher Träger ausgeschieden ist. Was die Umwandlung in eine Fachklinik für die Notfallversorgung der Region bedeutet, ist noch unklar.

Von Katrin Amling

Die Verhandlungen zwischen der Stadt Wertheim und dem Insolvenzverwalter für eine städtische Trägerschaft der Rotkreuzklinik sind gescheitert: Wie die Stadt und eine Sprecherin des Insolvenzverwalters am Donnerstag bestätigten, soll das insolvente Wertheimer Krankenhaus nun doch eine Fachklinik für Amputationsnachsorge werden. Am Nachmittag wurden die Beschäftigten der Klinik über die neueste Entwicklung informiert.

In einer Stellungnahme erklärt die Stadt Wertheim, dass bereits vergangene Woche ein Gespräch mit dem Insolvenzverwalter, Dr. Mark Boddenberg, stattgefunden habe. Nachdem die Verhandlungen zuletzt ins Stocken geraten waren, ging es bei dem Treffen erneut um das Angebot der Stadt für eine städtische Trägerschaft mit Unterstützung des Landkreises und des bisherigen Trägers.

