Verkauf von Feuerwerk: Baumärkte wie Obi, Bauhaus oder Hornbach machen nicht mit

Bis Silvester dürfen Feuerwerkskörper im Einzelhandel verkauft werden. Doch nicht überall können Raketen, Batterien und Böller erworben werden. Eine Umfrage.

Darauf haben viele Menschen in der Region gewartet: An Silvester darf wieder geböllert werden. Ein Verbot gilt nur an bestimmten ausgewiesenen Plätzen und in der Nähe von Krankenhäusern. Andere dagegen haben es begrüßt, dass es seit 2020 aufgrund von Corona-Beschränkungen am Jahreswechsel eher ruhig zuging.

Am Donnerstag startete der Verkauf von Feuerwerkskörpern. Doch nicht überall sind bis einschließlich Samstag Raketen und Knaller im Angebot: Die Baumärkte Obi und Hornbach haben sie generell und damit auch etwa in den Würzburger Filialen aus dem Sortiment genommen. Ebenso Bauhaus in Schweinfurt und Aschaffenburg.

Tierschutzvereine und Umweltvereine begrüßen Haltung

Als Begründung teilt ein Hornbach-Sprecher mit, dass die Baumarktkette sich insbesondere aus Gründen des Tier- und Umweltschutzes dafür entschieden habe, seit 2020 kein Feuerwerk mehr anzubieten. "Wir waren dazu auch im Austausch mit Tierschutzvereinen und Umweltverbänden, die unsere Haltung begrüßen." Auch seien Anregungen von Kundinnen und Kunden ausschlaggebend gewesen.

Manche Obi-Märkte sind nicht an Empfehlung gebunden

Von Obi heißt es auf Nachfrage, dass der Baumarkt ebenfalls seit 2020 den Verkauf von Feuerwerksartikeln in allen zentral gesteuerten Märkten gestoppt habe. Dies sei 2022 noch aktuell – auch aus Gründen der Nachhaltigkeit.

Anders kann dies bei den Franchise-Partnern sein. Obi habe zwar auch ihnen empfohlen, keine Feuerwerkskörper zu verkaufen. "Einfordern können wir dies jedoch nicht", so der Sprecher. Deshalb könne es sein, dass in einzelnen Obi-Märkten weiterhin Raketen und Knaller im Angebot sind.

Entscheidung "im Sinne der Nachhaltigkeit"

Bereits seit 2019 kann in Bauhaus-Märkten kein Feuerwerk mehr erworben werden. Dies sei eine Entscheidung "im Sinne der Nachhaltigkeit" gewesen. Sie habe weiterhin Bestand und treffe "mehrheitlich auf Verständnis und Zustimmung bei den Kunden", heißt es von dem Unternehmen.

Wer das neue Jahr laut und bunt leuchtend begrüßen möchte, kann in Discountern ober bei Online-Händlern Feuerwerkskörper der Kategorien F1 und F2 erwerben. Zugelassen sind jedoch laut Informationen der Polizei-Beratung generell nur Feuerwerke mit CE-Zeichen und einer vierstelligen Kennnummer. Feuerwerk der Kategorien F3 und F4 dürfen in Deutschland nur Personen kaufen, besitzen und verwenden, die eine behördliche Erlaubnis dafür haben.

Zur Kategorie F1 gehören Kleinstfeuerwerke, von denen nach Angaben des Zolls eine sehr geringe Gefahr ausgeht und von mindestens zwölf Jahre alten Personen eingeführt, erworben und verwendet werden dürfen – etwa Wunderkerzen oder Knallerbsen. Unter Kategorie F2 fallen handelsübliche pyrotechnische Gegenstände wie Kleinfeuerwerke, Raketen, Batterien und Böller, die im Freien gezündet werden. Sie sind für Personen ab 18 Jahren freigegeben.

Vorsicht im Umgang mit Feuerwerkskörpern

Das Bayerische Landeskriminalamt rät, niemals Feuerwerk selbst zu basteln, niemals in der Hand und nur im Freien mit genügend Abstand zu Menschen, Tieren und leicht brennbaren Materialien zu zünden. Blindgänger sollten nicht aufgehoben und erneut gezündet werden.