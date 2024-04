Grombühl

Verkehrschaos in Würzburg: Lkw blockierte mehrere Stunden Auffahrt zum Europastern

Unfall am Europastern in Würzburg: Am Donnerstagmorgen steckte ein Lkw an einer Brücke fest.

Plus Der Verkehr rund um den Europastern in Würzburg stand am Donnerstagmorgen still, nachdem ein LKW sich festgefahren hatte. Der Verkehr staute sich mehrere Kilometer.

Von Claudia Kneifel, Gina Thiel

Mitten im Berufsverkehr gegen 7.20 Uhr hatte sich ein Lastwagen an der Auffahrt zum Europastern unter einer Brücke festgefahren und sorgte am Donnerstagmorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen in Würzburg. Nach Informationen der Polizei kam der Lkw aus der Nürnberger Straße und hat vermutlich beim Einbiegen auf die Auffahrt den Kurvenradius falsch eingeschätzt.

"Aufgrund dieser Situation ist es derzeit nicht möglich, von der Nordtangente auf den Europastern in Richtung Greinbergknoten zu fahren", sagte Nadine Leber, Pressesprecherin der Polizei am Morgen. Ebenso war es nicht möglich, von der Nürnberger Straße auf den Europastern zu gelangen. Daher empfahl die Polizei den Verkehrsteilnehmern, das betroffene Gebiet großräumig zu umfahren.

