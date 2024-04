Würzburg

04:00 Uhr

Verliebt in Würzburg: Dieser junge Mann aus Frankfurt hat 25 Gedichte an seine Lieblingsstadt geschrieben

Lambros Tourkakis lebt in Frankfurt am Main und besucht die Stadt Würzburg regelmäßig. Hier fühlt er sich wohl und inspiriert.

Plus Eines seiner Gedichte wird jetzt veröffentlicht und könnte bald Vorlage für den Lehrstoff an Schulen und Universitäten sein. Deshalb inspiriert Lambros Tourkakis ausgerechnet Würzburg.

Von Gina Thiel

Als Lambros Tourkakis das erste Mal aus dem Zug am Würzburger Hauptbahnhof stieg, wusste er genau: An dieser Stadt ist etwas anders als an allen anderen Städten in Deutschland. "Es kam so ein freudiges Gefühl in mir hoch. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben", erinnert sich der 18-Jährige.

Würzburg sei für ihn eine sehr inspirierende Stadt mit einer "ganz besonderen Atmosphäre und herzlichen Menschen", sagt Tourkakis. So inspirierend, dass der 18-Jährige bereits mehrere Gedichte in Würzburg verfasst und diese der Stadt gewidmet hat. Auslöser für seine poetische Ader sei das Gefühl, welches ihn hier immer begleite, sagt der 18-Jährige. "Ich würde es beschreiben wie eine sehr innige Umarmung."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen